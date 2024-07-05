Катя Гордон призвала бороться с эскортницами в год семьи: "Подлость и свинство"

Катя Гордон призвала объявить бойкот эскортницам

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон призвала женщин России объединиться в борьбе с беспринципными эскортницами.

Фото: https://vk.com/katyagordon by ВК-аккаунт Екатерины Гордон is licensed under public doman

Катя Гордон стала официальным представителем психолога Вероники Степановой, на которую подала в суд модель Анастасия Решетова по делу о защите чести и достоинства.

Бывшей девушке рэпера Тимати не понравилось то, что в отношении неё было употреблено слово "эскортница".

"Мы должны объявить, особенно в года семьи, холивар всем этим девочкам юным, тюнигованным, не тюнингованным, которые считают нормально иметь отношения с чужим мужчиной", — заявила Екатерина в социальных сетях.

Она рассказала, что наглые девушки пишут оскорбления жёнам, имеют "подлость и свинство" рушить чужие семьи и запрещают мужчинам общаться с родными детьми.

"Все эти девочки очень злые, я говорю вам как юрист", — сказала Гордон.

Ранее Анастасия Решетова подала в суд на Веронику Степанову из-за клеветы.