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Подруга семьи Талькова раскрыла истинную причину приостановки дела об убийстве певца

Названа реальная причина приостановки дела об убийстве Игоря Талькова

1:14
Шоу-бизнес

Дело об убийстве певца Игоря Талькова было приостановлено из-за законодательных ограничений 90-х годов, пояснила подруга семьи артиста Ирина Красильникова.

Названа реальная причина приостановки дела об убийстве Игоря Талькова
Фото: Stamps.ru is licensed under Public Domain

В то время закон не позволял вынести приговор заочно. Когда произошло убийство, председатель Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу сразу же назвал виновного. Однако подозреваемого не успели допросить, так как он эмигрировал в Израиль.

Красильникова выразила удивление по поводу возросшей информационной шумихи вокруг дела. Она заметила, что такого резонанса не было 12 июня 1992 года, когда следователь Главного управления СКР по Санкт-Петербургу Валерий Зубарев, который вел дело об убийстве Талькова, провел пресс-конференцию и официально назвал виновного — музыкального менеджера Валерия Шляфмана.

Красильникова также призналась, что дала обещание матери певца довести дело до суда, передаёт News.Ru. Спустя 33 года она по-прежнему стремится к этому, не соглашаясь с тем, что это было непредумышленное убийство. По ее словам, убийство было преднамеренным.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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