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Башаров рассказал о наказании из-за скандалов с бывшими жёнами: "До сих пор не снимают"

Актёр Марат Башаров извинился перед бывшими жёнами за избиения

1:05
Шоу-бизнес

Актёр и телеведущий Марат Башаров в Rutube-шоу "Злые языки" заявил, что его до сих пор наказывают из-за скандалов, в которые он попадал на протяжении своей жизни.

По словам артиста, у него нет возможности жить нормально.

"Вы же знаете, какой это кайф выйти к зрителю, выйти на площадку, войти в кадр, услышать команду "мотор". И когда тебя этого лишают, становится больно", — заявил он.

Марат Башаров в эфире программы извинился перед экс-супругами Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой за побои и поблагодарил за то, что они смогли его простить.

Актёр женился на Екатерине Архаровой в 2014 году, но их брак распался через год. В 2017 году супругой артиста стала Елизавета Шевыркова, но спустя два года они разошлись. Обе женщины обвинили Башарова в физическом насилии.

Ранее стало известно, на кого собирается учиться дочь Юлии Началовой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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