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Натали Портман быстро нашла замену бывшему мужу-изменщику: актрису заметили на свидании с Гадом

Натали Портман нашла нового возлюбленного после развода

1:50
Шоу-бизнес

Год назад мир был свидетелем семейной драмы Натали Портман. В мае, когда актриса блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, таблоиды сообщили о том, что её муж, Бенжамен Мильпье, изменяет ей.

Натали Портман нашла нового возлюбленного после развода
Фото: flickr.com by John Steven Fernandez, CC BY 2.0

Сначала многие считали это неудачной пиар-акцией, но ситуация продолжала накаляться. Выяснилось, что Бенжамен предпочел Натали молодую эко-активистку Камиль Этьен.

Натали не спешила делать официальные заявления. Источники сообщали, что она пытается простить мужа и сохранить брак ради детей. Семья всегда была для Портман приоритетом, но она не смогла простить предательство. Сначала она сняла обручальное кольцо, а затем подала на развод. В марте 2024 года Портман и Мильпье развелись тайно, завершив 11-летний брак.

Расставание было трудным для Натали. Она активно участвовала в светской жизни, но часто выглядела грустной. Поклонники сочувствовали ей, но считали, что такая красавица недолго будет одинокой. Их предсказания сбылись: недавно Натали заметили с новым возлюбленным, французским актером Гадом Эльмалехом. Пара поужинала в ресторане, а затем отправилась в ночной клуб. Натали выглядела эффектно в красном платье Jacquemus, что намекало на романтический характер встречи.

Гад Эльмалех — франко-марокканский актер-комик, известный по фильмам "Полночь в Париже", "Коко", "Останься ненадолго" и "Шу-шу". Ранее он был женат на актрисе Анне Броше, от которой у него сын Ной. С 2011 по 2015 год встречался с Шарлоттой Казираги, внучкой Грейс Келли, и у них родился сын Рафаэль.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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