Стало известно, куда подала документы на поступление закончившая школу дочь Юлии Началовой

Успешно сдавшая ЕГЭ дочь Началовой подала документы на актёрский факультет ВГИКа

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина после успешной сдачи экзаменов и получения золотой медали по окончанию школы подала документы на поступление на актёрский факультет ВГИКа. Об этом пишет "КП".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Веры Алдониной в Инстаграм, PDM

Известно, что до начала вступительных экзаменов у девушки пока больше всех баллов среди абитуриентов — 197. Однако в вузе Алдонину ждут ещё внутренние испытания.

Вера Алдонина поступает во Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова на специальность "актёрское искусство", специализация "артист драматического театра и кино" в мастерскую народного артиста Александра Михайлова.

Также сообщается, что Вера уже прошла три тура отборочных прослушиваний.

Сама Юлия Началова незадолго до смерти говорила, что у её дочери есть задатки актрисы.

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