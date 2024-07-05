Стало известно, куда подала документы на поступление закончившая школу дочь Юлии Началовой

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина после успешной сдачи экзаменов и получения золотой медали по окончанию школы подала документы на поступление на актёрский факультет ВГИКа. Об этом пишет "КП".
Известно, что до начала вступительных экзаменов у девушки пока больше всех баллов среди абитуриентов — 197. Однако в вузе Алдонину ждут ещё внутренние испытания.
Вера Алдонина поступает во Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова на специальность "актёрское искусство", специализация "артист драматического театра и кино" в мастерскую народного артиста Александра Михайлова.
Также сообщается, что Вера уже прошла три тура отборочных прослушиваний.
Сама Юлия Началова незадолго до смерти говорила, что у её дочери есть задатки актрисы.
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