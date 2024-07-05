Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Калугу выбирают для коротких путешествий в летний сезон
В Херсонской области открыл свои двери первый макретплейс
"Воображаемый друг": фильм для семейного просмотра
Литва вырезала из эфира песни Лепса и Газманова
Трендовые стрижки для кудрявых волос: советы от Новицкой
Звезда фильма "P.S. я люблю тебя" Батлер закрутил роман с моделью Пенни Лейн
В Йеле изобрели катализатор из углеродных нанотрубок для очистки сточных вод
Как долго может храниться бензин в баке вашего автомобиля
Телеведущая Анфиса Чехова не обижается на слова про "вечную одиночку"
Стало известно, куда подала документы на поступление закончившая школу дочь Юлии Началовой

Успешно сдавшая ЕГЭ дочь Началовой подала документы на актёрский факультет ВГИКа

1:01
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина после успешной сдачи экзаменов и получения золотой медали по окончанию школы подала документы на поступление на актёрский факультет ВГИКа. Об этом пишет "КП".

Успешно сдавшая ЕГЭ дочь Началовой подала документы на актёрский факультет ВГИКа
Фото: instagram.com by личный аккаунт Веры Алдониной в Инстаграм, PDM

Известно, что до начала вступительных экзаменов у девушки пока больше всех баллов среди абитуриентов — 197. Однако в вузе Алдонину ждут ещё внутренние испытания.

Вера Алдонина поступает во Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова на специальность "актёрское искусство", специализация "артист драматического театра и кино" в мастерскую народного артиста Александра Михайлова.

Также сообщается, что Вера уже прошла три тура отборочных прослушиваний.

Сама Юлия Началова незадолго до смерти говорила, что у её дочери есть задатки актрисы.

Ранее стало известно, с кем встречается 54-летний Джерард Батлер.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая

Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.

Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Муравьи в теплице: как избавиться без вреда для растений?
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков
Запад "обещает не обещать" Украине членство в НАТО Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Последние материалы
Как долго может храниться бензин в баке вашего автомобиля
Телеведущая Анфиса Чехова не обижается на слова про "вечную одиночку"
Рецепт приготовления тыквенного варенья
Что делать, если не цветут георгины: секретные приёмы для роскошного цветения
Модель Алеся Кафельникова показала супруга Петришина с подросшей дочерью
Регина Тодоренко пожаловалась на дефицит туалетов в Китае
Под петицией с требованием отменить Assassin's Creed Shadows уже 45 тысяч подписей
Зампред ЦБ Заботкин предупредил о невозможности перезапуска льготной ипотеки
Самые экологически благополучные реки планеты
Певица Ольга Орлова опубликовала редкий кадр с мужем за ужином в Италии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников