Алла Пугачёва в ближайшее время покинет Кипр без Галкина*: названо новое пристанище Примадонны

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1:10
Шоу-бизнес

75-летняя Алла Пугачёва в ближайшие дни прибудет в Юрмалу. Бывшие сотрудники певицы сообщили, что она приедет после выходных, и для нее уже подготовили жилье, включая уборку дома и установку видеонаблюдения и охраны.

Стало известно новое место жительства Аллы Пугачёвой
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, CC BY-SA 4.0

Пугачёва сначала приедет с 10-летними детьми, двойняшками Елизаветой и Гарри Галкиными, а ее муж, Максим Галкин*, присоединится к ним позже.

Пугачёва соблюдает повышенные меры безопасности: они с мужем публикуют посты в соцсетях с опозданием, чтобы скрыть их текущее местоположение.

Семья останется в Прибалтике до второй декады августа, пока Максим Галкин* гастролирует по небольшим городам и селам, а также в нескольких крупных населенных пунктах. У него запланировано 8 концертов до 16 августа. На его выступления в Юрмале билеты уже почти раскуплены, включая те, что стоят 100 и 150 евро.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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