54-летний Джерард Батлер встречается с моделью, которая вдвое моложе него

Звезда фильма "P.S. я люблю тебя" Батлер закрутил роман с моделью Пенни Лейн

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шотландский актёр Джерард Батлер был замечен в объятиях звезды Sports Illustrated Пенни Лейн. Западные таблоиды пишут про роман 54-летнего артиста с моделью, которая моложе него на 25 лет.

Фото: youtube.com by канал GQ Russia, PDM

Влюблённые попали в объективы папарацци во время прогулки по Примроуз-Хилл. Сообщается, что они выглядели очень счастливыми.

Пенни начала карьеру модели в 16 лет, но затем из-за стремления к идеальной фигуре оказалась на грани нервного срыва. Ей пришлось взять перерыв в карьере, чтобы поправить психическое здоровье.

Джерард Батлер, сыгравший главную роль в картине "P.S. я люблю тебя" почти десять лет состоял в отношениях с инвестором по недвижимости и дизайнером интерьеров Морган Браун.

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