"Не беси меня!": Лера Кудрявцева обратилась к Отару Кушанашвили на фоне болезни шоумена

Лера Кудрявцева поддержала Отара Кушанашвили в трудную минуту

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

С 20 июня Отар Кушанашвили находится под наблюдением врачей из-за серьезных проблем со здоровьем. Журналист терпел сильные боли и не сразу обратился за медицинской помощью, что усугубило его состояние.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Юшенков, CC BY-SA 3.0

Врачи диагностировали у него опухоль в брюшной полости, что потребовало срочного хирургического вмешательства. Ему уже провели две операции, и еще две предстоят.

Лера Кудрявцева, его давняя подруга, пожелала ему сил и скорейшего выздоровления.

"Отарище! Скорее поправляйся. Не беси меня!" — она даже шутливо пригрозила ему.

Это произошло после того, как подписчики Леры выразили недовольство ее молчанием о состоянии Отара, пока другие молились за его здоровье. Кудрявцева не стала реагировать на критику, а Отар вступился за нее, подчеркнув, что она имеет полное право поступать так, как считает нужным.

В ближайшее время Кушанашвили выпишут из подмосковной больницы и переведут в онкологический центр для дальнейшего лечения.