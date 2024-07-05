Анфиса Чехова объяснила, почему не готова рассказывать публике про свои романы

Телеведущая Анфиса Чехова в беседе с порталом Леди.Mail.ru призналась, что не собирается демонстрировать публике "круговорот мужчин в своей жизни".
Таким образом артистка попыталась объяснить, почему не рассказывает о личной жизни. По её словам, официально представлять стоит лишь мужа либо отца ребёнка.
"У меня нет комплексов по поводу моей личной жизни, и я не обижаюсь, когда кто-то называет меня вечной одиночкой. Это лучше, чем демонстрировать общественности каждого своего ухажёра — мол, смотрите, меня любят и хотят", — объяснила Чехова.
Бывшая ведущая программы "Секс с Анфисой Чеховой" призналась, что находится в поиске того, кто ей подойдёт.
Ранее Алеся Кафельникова опубликовала фото дочери и мужа.
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