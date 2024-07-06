Новый роман Андрея Аршавина: беременная возлюбленная удалила все совместные фото из соцсетей

Поклонники активно обсуждают Анну Петрушину — новую возлюбленную Андрея Аршавина.
Недавно пара была замечена на отдыхе в Сочи, где Анну с округлившимся животом сфотографировали случайные прохожие. Это вызвало слухи о ее беременности и поздравления в адрес Аршавина.
Анна и Андрей знакомы несколько лет, их флирт начался еще в 2019 году в соцсетях. В мае Анна выложила совместное фото с Аршавиным после победы "Зенита" в Чемпионате России. Однако после огласки их отношений, Петрушина удалила все совместные фотографии из своих соцсетей, сообщает "КП".
Анна Петрушина живет в Санкт-Петербурге и работает в сфере футбола, ранее возглавляя отдел маркетинга в футбольном клубе "Зенит". Она часто путешествует по Европе, свободно владеет английским и водит "Бентли".
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