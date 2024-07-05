Модель Алеся Кафельникова опубликовала фото мужа и дочери: растёт настоящая красавица

Модель и дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся в личном блоге поделилась снимком мужа Георгия Петришина с дочерью Киарой.
На фото мужчина запечатлён вместе с наследницей, которую держит на руках. Девочка смотрит на мать, а её отец повернулся к камере спиной.
Алеся Кафельникова вышла замуж за Георгия Петришина в мае 2021 года, а через два месяца впервые стала мамой. Известно, что Киара носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.
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