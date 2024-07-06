Пригожин раскрыл тайну роскошной жизни Пугачёвой и Галкина* в России: "Никому и не снилось!"

Иосиф Пригожин рассказал о жизни Аллы Пугачёвой в России

1:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва более двух лет назад переехала за границу вместе со своей семьей. Первоначально она жила в Израиле, а в настоящее время обосновалась на Кипре.

Фото: wikimedia.org by Yv3010, CC BY 4.0

Многие в России, включая продюсера Иосифа Пригожина, считают Примадонну и ее супруга Максима Галкина* предателями.

Иосиф Пригожин утверждает, что пара должна быть благодарна России за все предоставленные возможности и привилегии. По его словам, Максим Галкин* имел доступ к высокопоставленным чиновникам, а к Алле Пугачевой относились с огромным уважением, она была национальным лидером.

"Никому и не снилось! К Алле Борисовне приходили все на поклон", — заявил продюсер.

Пригожин уверен, что никто не посмел бы тронуть Пугачеву в России, даже если бы она имела альтернативное мнение. Он считает, что, имея такой статус, Примадонна должна была остаться в России и поддерживать народ в сложные времена.

Пригожин отмечает, что Пугачева могла бы многое сделать на благо России и быть уважаемой личностью, если бы осталась в стране. Он считает, что в трудные времена нужно быть со своим народом и своей страной, вести переговоры и отстаивать интересы. Пригожин подчеркивает, что Пугачева могла бы стать переговорщиком и сыграть важную роль в объединении народа перед лицом внешних врагов.

Однако Алла Пугачева дала понять, что не собирается возвращаться в Россию. Более того, она периодически выражает негативное отношение к Родине, называя россиян, активно критикующих ее, "холопами и рабами".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.