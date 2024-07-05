"Мой меня убьёт за это фото": Орлова опубликовала редкий кадр с мужем Валерием

Певица и телеведущая Ольга Орлова вместе с супругом отправилась в Милан, покинув Францию. В личном блоге она показала редкий кадр с мужем.
Семейная пара отправилась на ужин вместе с друзьями в местный ресторан — там они сделали совместное фото. На снимке муж Орловой Валерий обнимает её за плечи.
Валерий занимается бизнесом и ведёт непубличный образ жизни, поэтому редко появляется в соцсетях знаменитой супруги.
"Мой меня убьёт за это фото, но это будет завтра", — написала певица.
Ольга Орлова стала мамой во второй раз в феврале 2023 года — на свет появилась её дочь Анна.
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