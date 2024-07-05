Моргенштерну* грозит уголовное дело из-за израильского паспорта: рэпер забыл уведомить органы о новом гражданстве

Рэпер Моргенштерн* может столкнуться с уголовным преследованием по статье 330.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.
Согласно информации, предоставленной SHOT, два года назад Моргенштерн*, известный своим хитом "Как дела? Это новый кадиллак", получил паспорт Израиля. Однако он не уведомил об этом российские органы, что является нарушением закона. Недавно он сам упомянул о своем израильском гражданстве в интервью.
За данное правонарушение Моргенштерну* может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей или до 400 часов обязательных работ.
* — признан иностранным агентом.
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