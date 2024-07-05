Названа реальная причина расставания Сысоевой и Саши Стоун: Виктория Боня раскрыла секрет их отношений

Виктория Боня назвала причину расставания Сысоевой и Саши Стоун

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Саша Стоун вызвал сильное недовольство Виктории Бони, опубликовав совместное фото с ней и другими участниками реалити-шоу "Выжить в Дубае" на канале ТНТ.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, CC BY-SA 4.0

Стоун хотел показать, что между участниками нет конфликтов, несмотря на слухи. Однако Боня резко раскритиковала его в ответ, назвав вруном.

Виктория отметила, что следила за шоу и постами других участников, но никто из них не признал свои ошибки. Она подчеркнула, что сила заключаются в способности признавать свои промахи и извиняться. Боня поделилась своим опытом публичных извинений и посоветовала Саше посмотреть на ситуацию со стороны, чтобы понять, как некрасиво он поступил, особенно в отношении Нади. Виктория указала, что Саша расстался с Надей уже после первой серии шоу.

Кроме того, Виктория раскрыла причину разрыва их отношений, которые длились около полугода. Она сообщила, что Саша обвинял Надю в том, что из-за неё его начали критиковать и ненавидеть. По словам Бони, Надя сейчас испытывает трудности из-за доверия к Саше, который оставил её в сложный момент. Виктория подчеркнула, что Саша использовал Надю и покинул её, когда понял, что попал в неловкую ситуацию.