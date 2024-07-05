Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вице-спикер Чернышов обратился в ФАС с жалобой на застройщиков
Лиза Арзамасова объяснила, как спастись от жары
Нейл-мастер Сердцева поделилась способами укрепления ногтей после гель-лака
Журналист "The New York Times" допустил ошибку при написании текста о "Слове пацана"
Создатель Final Fantasy завершил работу над этой серией игр
Рэперу Моргенштерну* грозит уголовное дело из-за нового паспорта
В Омске разработали новый катализатор для селективного гидрирования ацетилена
Ветеринары предупреждают об опасной болезни, которой можно заразиться от собак
Косметолог Степанова: на какие части тела обратить внимание для сохранения молодости
Названа реальная причина расставания Сысоевой и Саши Стоун: Виктория Боня раскрыла секрет их отношений

Виктория Боня назвала причину расставания Сысоевой и Саши Стоун

1:21
Шоу-бизнес

Саша Стоун вызвал сильное недовольство Виктории Бони, опубликовав совместное фото с ней и другими участниками реалити-шоу "Выжить в Дубае" на канале ТНТ.

Виктория Боня назвала причину расставания Сысоевой и Саши Стоун
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, CC BY-SA 4.0

Стоун хотел показать, что между участниками нет конфликтов, несмотря на слухи. Однако Боня резко раскритиковала его в ответ, назвав вруном.

Виктория отметила, что следила за шоу и постами других участников, но никто из них не признал свои ошибки. Она подчеркнула, что сила заключаются в способности признавать свои промахи и извиняться. Боня поделилась своим опытом публичных извинений и посоветовала Саше посмотреть на ситуацию со стороны, чтобы понять, как некрасиво он поступил, особенно в отношении Нади. Виктория указала, что Саша расстался с Надей уже после первой серии шоу.

Кроме того, Виктория раскрыла причину разрыва их отношений, которые длились около полугода. Она сообщила, что Саша обвинял Надю в том, что из-за неё его начали критиковать и ненавидеть. По словам Бони, Надя сейчас испытывает трудности из-за доверия к Саше, который оставил её в сложный момент. Виктория подчеркнула, что Саша использовал Надю и покинул её, когда понял, что попал в неловкую ситуацию.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая

Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.

Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Муравьи в теплице: как избавиться без вреда для растений?
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Последние материалы
Секрет 13-вековой истории японской гостиницы
Виктория Боня назвала причину расставания Сысоевой и Саши Стоун
Секреты идеального чая: топ-3 добавки для насыщенного вкуса
Что отпугивает покупателей при выборе подержанного автомобиля
Светлана Бондарчук заявила, что её полуторагодовалый сын называет её папой
Мультфильм "Гадкий я 4" заработал 27 миллионов долларов в день премьеры
Суд Москвы наложил штраф в миллион рублей на Twitch
В Подмосковье ветеринары достали пулю из носа кота
Застройщики повысили цены 1 июля на 20%, сообщил риелтор Макаров
Юрист призвал водителей спорить с ГАИ при ложном обвинении в нарушении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников