Шура взял ипотеку на 70 миллионов рублей ради новой квартиры в Москве

Певец Шура приобрел квартиру в Москве за 70 миллионов рублей

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Шура взял в ипотеку квартиру в Москве за 70 миллионов рублей, сообщило издание "МК". Таким образом артист решил поздравить себя с 49-м днем рождения.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Шура не раскрыл подробности о районе и характеристиках новой недвижимости. Ранее певец рассказывал, как потерял предыдущую квартиру в Москве из-за наркозависимости: однажды утром к нему домой пришли люди с документами, подтверждающими, что квартира теперь принадлежит им.

Шура подписал документы, будучи не в себе. Сейчас, преодолев прошлые трудности, он вновь обрел стабильность и уверенность в будущем, приобретя новое жилье в столице.