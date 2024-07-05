Шура взял ипотеку на 70 миллионов рублей ради новой квартиры в Москве

Российский певец Шура взял в ипотеку квартиру в Москве за 70 миллионов рублей, сообщило издание "МК". Таким образом артист решил поздравить себя с 49-м днем рождения.
Шура не раскрыл подробности о районе и характеристиках новой недвижимости. Ранее певец рассказывал, как потерял предыдущую квартиру в Москве из-за наркозависимости: однажды утром к нему домой пришли люди с документами, подтверждающими, что квартира теперь принадлежит им.
Шура подписал документы, будучи не в себе. Сейчас, преодолев прошлые трудности, он вновь обрел стабильность и уверенность в будущем, приобретя новое жилье в столице.
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