Шура взял ипотеку на 70 миллионов рублей ради новой квартиры в Москве

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Певец Шура приобрел квартиру в Москве за 70 миллионов рублей

0:45
Шоу-бизнес

Российский певец Шура взял в ипотеку квартиру в Москве за 70 миллионов рублей, сообщило издание "МК". Таким образом артист решил поздравить себя с 49-м днем рождения.

Певец Шура приобрел квартиру в Москве за 70 миллионов рублей
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Шура не раскрыл подробности о районе и характеристиках новой недвижимости. Ранее певец рассказывал, как потерял предыдущую квартиру в Москве из-за наркозависимости: однажды утром к нему домой пришли люди с документами, подтверждающими, что квартира теперь принадлежит им.

Шура подписал документы, будучи не в себе. Сейчас, преодолев прошлые трудности, он вновь обрел стабильность и уверенность в будущем, приобретя новое жилье в столице.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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