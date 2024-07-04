Лада Дэнс возмущена ложью: певица готовит иск против журналистов за фейковые новости

Лада Дэнс опровергла слухи об уходе на пенсию и собирается подать в суд

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

57-летняя певица Лада Дэнс опровергла слухи об уходе на пенсию и намерена подать в суд на журналистов, распространяющих ложную информацию. В беседе с "МК" Лада Дэнс заявила, что такие статьи мешают её работе, и она уже собирает документы для судебного разбирательства.

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Певица рассказала, что возмущена звонком журналиста, который не заметил её участия в различных проектах. Лада Дэнс подчеркнула, что никогда не прекращала выступать, так как музыка является её основным источником дохода. Она также добавила, что её выступления продолжаются, несмотря на возможное впечатление, что она ушла в кино, и напомнила о своей роли как матери и отца в семье.