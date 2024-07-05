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Божена Рынска оценила шансы оскорблённой Анастасии Решетовой выиграть суд

Божена Рынска не верит в то, что Анастасия Решетова выиграет суд

0:43
Шоу-бизнес

Светская обозревательница Божена Рынска рассказала, почему Анастасии Решетовой будет трудно выиграть суд у психолога Вероники Степановой.

Божена Рынска не верит в то, что Анастасия Решетова выиграет суд
Фото: https://vk.com/anastasia_reshetova/apps by ВК-аккаунт Анастасии Решетовой is licensed under public doman

Рынска считает, что по слову "эскортница" шансов выиграть суд у Анастасии Решетовой нет, так как ответчик объяснит, что под эскортом подразумевалось лишь сопровождение мужчины на светском мероприятии.

"Нигде не сказано, что эскортница получает деньги за секс. Просто сопровождает. Так что, честь и достоинство не задеты", — написала Рынска в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Анастасия Решетова подала в суд на Веронику Степанову из-за клеветы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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