Песни Лепса и Газманова под запретом в Литве, грозят штрафы до 50 000 евро

Литва запретила песни Григория Лепса и Олега Газманова в местном эфире

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Литовская медиакомиссия запретила трансляцию песен заслуженных артистов РФ Григория Лепса и Олега Газманова в местном эфире.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted, CC BY 2.0

Российские СМИ сообщили, что за нарушение этого предписания юридическим лицам грозит штраф в размере 50 000 евро. Национальный совет по электронным СМИ Латвии, соседней с Литвой, заявил, что не планирует удалять российских исполнителей из радиоэфира, считая это вмешательством в редакционную политику.

В сентябре 2022 года литовский парламент уже лишил ТВ и радио России и Белоруссии места в эфире до сентября 2024 года. Газманов и Лепс находятся под санкциями в странах Балтии, что также повлияло на их запрет в Литве.