Песни Лепса и Газманова под запретом в Литве, грозят штрафы до 50 000 евро

Литовская медиакомиссия запретила трансляцию песен заслуженных артистов РФ Григория Лепса и Олега Газманова в местном эфире.
Российские СМИ сообщили, что за нарушение этого предписания юридическим лицам грозит штраф в размере 50 000 евро. Национальный совет по электронным СМИ Латвии, соседней с Литвой, заявил, что не планирует удалять российских исполнителей из радиоэфира, считая это вмешательством в редакционную политику.
В сентябре 2022 года литовский парламент уже лишил ТВ и радио России и Белоруссии места в эфире до сентября 2024 года. Газманов и Лепс находятся под санкциями в странах Балтии, что также повлияло на их запрет в Литве.
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