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Юрий Лоза оценил идею ввести дресс-код для артистов: с линейкой будут мерить длину юбок

Юрий Лоза раскритиковал идею ввести дресс-код для артистов

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Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза перечислил недостатки инициативы заставить артистов одеваться согласно установленному дресс-коду.

Юрий Лоза раскритиковал идею ввести дресс-код для артистов
Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Автор и исполнитель хита "Плот" отреагировал на идею Министерства культуры ввести дресс-код для артистов, выступающих на сценах российских городов.

Лоза отметил, что необходимо сначала продумать, как будет осуществляться исполнение данного закона, если его примет Госдума РФ.

"Неужели будто в застойные годы прошлого века кто-то будет с линейкой мерить длину юбок или разрез на платье? Может, ещё и величину декольте начнут регламентировать? И какая конкретно инстанция будет всё это осуществлять?" — перечислил интересующие его вопросы артист в своём Telegram-канале.

Певец считает, что инициаторы данного нововведения лишь имитируют бурную деятельность вместо того, чтобы заняться тем, что может принести пользу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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