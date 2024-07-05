Певец Юрий Лоза перечислил недостатки инициативы заставить артистов одеваться согласно установленному дресс-коду.
Автор и исполнитель хита "Плот" отреагировал на идею Министерства культуры ввести дресс-код для артистов, выступающих на сценах российских городов.
Лоза отметил, что необходимо сначала продумать, как будет осуществляться исполнение данного закона, если его примет Госдума РФ.
"Неужели будто в застойные годы прошлого века кто-то будет с линейкой мерить длину юбок или разрез на платье? Может, ещё и величину декольте начнут регламентировать? И какая конкретно инстанция будет всё это осуществлять?" — перечислил интересующие его вопросы артист в своём Telegram-канале.
Певец считает, что инициаторы данного нововведения лишь имитируют бурную деятельность вместо того, чтобы заняться тем, что может принести пользу.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.