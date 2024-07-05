Блогер Даня Милохин показал своё лицо с синяками после избиения.
Даня Милохин опубликовал в "Инстаграме"* фото со следами насилия на лице. Под глазам звезды Интернета красовался заметный синяк.
"Издержки новой профессии", — написал под кадрами блогер, который занимается профессиональным боксом и выходит на ринг.
Подписчики Дани оценили такой мальчишеский контент.
"Это же Пальто";
"Он даже с синяками красив";
"Сломан, но не сломлен";
"Не уродуйся только. Жалко такой фейс портить"; — писали фолловеры под постом Милохина.
Ранее Даня Милохин рассказал о своих попытках трудоустроиться за рубежом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.