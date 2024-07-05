Блогера Даню Милохина жестоко избили за границей: "Сломан, но не сломлен"

Блогеру Дане Милохину поставили фингал под глазом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин показал своё лицо с синяками после избиения.

Фото: https://www.instagram.com/danya_milokhin by Инстаграм Дани Милохина is licensed under public doman

Даня Милохин опубликовал в "Инстаграме"* фото со следами насилия на лице. Под глазам звезды Интернета красовался заметный синяк.

"Издержки новой профессии", — написал под кадрами блогер, который занимается профессиональным боксом и выходит на ринг.

Подписчики Дани оценили такой мальчишеский контент.

"Это же Пальто"; "Он даже с синяками красив"; "Сломан, но не сломлен"; "Не уродуйся только. Жалко такой фейс портить"; — писали фолловеры под постом Милохина.

Ранее Даня Милохин рассказал о своих попытках трудоустроиться за рубежом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской