Актёр Сергей Безруков показал восьмилетнюю дочь Машу: "Как же похожа на папулю"

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков показал наследницу в день рождения девочки.
Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фото старшей дочери Марии.
"Маше уже восемь", — подписал под фото народный артист России, сопроводив кадр смайликом в виде красного сердца.
Подписчики присоединились к поздравлениям наследницы артиста.
"Как же похожа на папулю. Настоящая русская красавица";
"Поздравляю вашу красивую девочку";
"Уже совсем взрослая, да и отличница. С днём рождения, Мария!" — писали фолловеры под постом актёра.
У Сергея Безрукова трое детей от режиссёра Анны Матисон: Мария (2016 года рождения),
Степан (2018 года рождения) и Иван (2021 года рождения).
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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