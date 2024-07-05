Актёр Сергей Безруков показал восьмилетнюю дочь Машу: "Как же похожа на папулю"

Сергей Безруков показал очаровательную дочь Машу

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков показал наследницу в день рождения девочки.

Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фото старшей дочери Марии.

"Маше уже восемь", — подписал под фото народный артист России, сопроводив кадр смайликом в виде красного сердца.

Подписчики присоединились к поздравлениям наследницы артиста.

"Как же похожа на папулю. Настоящая русская красавица"; "Поздравляю вашу красивую девочку"; "Уже совсем взрослая, да и отличница. С днём рождения, Мария!" — писали фолловеры под постом актёра.

У Сергея Безрукова трое детей от режиссёра Анны Матисон: Мария (2016 года рождения),

Степан (2018 года рождения) и Иван (2021 года рождения).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской