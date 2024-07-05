Екатерина Стриженова показала дочь, выпускницу МГИМО с красным диплом: "Не останавливайся!"

Екатерина Стриженова похвасталась красным дипломом дочери

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова порадовалась успехам дочери в учёбе.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman

Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото с мужем Александром Стриженовым и дочкой Александрой, которая сдала все экзамены на отлично и получила красный диплом магистратуры МГИМО.

Это уже второе образование наследницы звёздной пары. У Александры уже есть красный диплом бакалавриата МГУ.

Звезда ТВ похвалила дочь за упорство.

"Не останавливайся!" — дала совет наследнице Екатерина.

Ранее Екатерина Стриженова трогательно поздравила мужа, режиссёра Александра Стриженова с юбилеем.

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