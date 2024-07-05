Шокирующая измена и развод после 18 лет брака: Калашникова поддержала певицу Алсу в непростой период

Анна Калашникова выразила слова поддержки певице Алсу

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Анна Калашникова прокомментировала развод певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака.

Фото: Openverse by Red fish news, CC BY-SA 4.0

Она выразила понимание и поддержку Алсу, отметив, что любая женщина могла бы понять её гнев. По словам Калашниковой, предполагаемая измена Абрамова с Анастасией Решетовой выставляет последнюю в негативном свете.

Калашникова подчеркнула, что разрушение семьи Алсу, в которой трое детей, очень обидно, и что певица заслуживает самого лучшего отношения, сообщает News.Ru.

Несмотря на расспросы журналистов, Алсу старается не комментировать ситуацию с разводом. Судебное заседание по расторжению брака было отложено по просьбе стороны бизнесмена для урегулирования конфликта.