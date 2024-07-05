Шокирующая измена и развод после 18 лет брака: Калашникова поддержала певицу Алсу в непростой период

Модель Анна Калашникова прокомментировала развод певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака.
Она выразила понимание и поддержку Алсу, отметив, что любая женщина могла бы понять её гнев. По словам Калашниковой, предполагаемая измена Абрамова с Анастасией Решетовой выставляет последнюю в негативном свете.
Калашникова подчеркнула, что разрушение семьи Алсу, в которой трое детей, очень обидно, и что певица заслуживает самого лучшего отношения, сообщает News.Ru.
Несмотря на расспросы журналистов, Алсу старается не комментировать ситуацию с разводом. Судебное заседание по расторжению брака было отложено по просьбе стороны бизнесмена для урегулирования конфликта.
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