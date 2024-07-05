Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Штурм заявила, что у детей Прилучного и Муцениеце останется травма после суда
В Японии зафиксирован рост числа банкротств компаний
Какие породы собак самые быстрые: полезная информация для тех, кто выбирает питомца
Жена бойфренда Анны Семенович заявила о мирном разрешении конфликта
Норма ходьбы здорового человека — 12-15 км в день, заявил вертебролог Десенко
Мьюнинг: новый метод подтяжки лица без хирургии и косметики
Способ, как снять дома гель-лак, не повредив ногти
За год спрос на траншевую ипотеку вырос на 20%, подсчитал "Мармакс"
Тренер рассказал, как бегать по утрам
Лариса Гузеева ответила на нападки ненавистников пива: "Не помню, чтобы я на вас дышала"

Лариса Гузеева отреагировала на нападки трезвенников

0:56
Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева ответила подписчикам, которые упрекнули её в употреблении пива.

Лариса Гузеева отреагировала на нападки трезвенников
Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Лариса Гузеева поздравила в "Инстаграме"* свою подругу с днём рождения. На совместном фото с приятельницей звезда ТВ запечатлена с бутылкой с неким напитком.

Подписчики телесвахи решили, что в руках у Гузеевой — пиво и не одобрили пристрастия к пенному напитку.

"Милые женщины, не пейте ни когда пиво, запах от него ужасен, а от женщины должно пахнуть ароматом сладости. Простите за правду и будьте счастливы", — написала одна из подписчиц знаменитости.

Гузеева не стерпела непрошенных советов.

"Не помню, чтобы я на вас дышала", — ответила ведущая шоу "Давай поженимся".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков

Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.

Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке
Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова В Великобритании "партия войны" с треском проиграла Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Последние материалы
Косметолог Новикова: почему ретинол рекомендуют для ухода за кожей
Основы безопасной парковки: на что обратить внимание
В Великобритании "партия войны" с треском проиграла
Повышенный расход топлива: роль трех ключевых датчиков в вашем автомобиле
Музыкант Юрий Лоза признался, что не помнит первой любви
Как избежать неприятного запаха: советы эндокринолога Лебедевой
Опытные спортсмены рассказали, как сделать идеальный бицепс
DDN: в самые ротавирусные курорты мира вошли Турция, Сочи и Абхазия
Самая дешёвая комната в Москве продаётся за 1,8 миллиона рублей
Шоумен Отар Кушанашвили назвал Леру Кудрявцеву «частью своей жизни»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников