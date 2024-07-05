Лариса Гузеева ответила на нападки ненавистников пива: "Не помню, чтобы я на вас дышала"

Телеведущая Лариса Гузеева ответила подписчикам, которые упрекнули её в употреблении пива.
Лариса Гузеева поздравила в "Инстаграме"* свою подругу с днём рождения. На совместном фото с приятельницей звезда ТВ запечатлена с бутылкой с неким напитком.
Подписчики телесвахи решили, что в руках у Гузеевой — пиво и не одобрили пристрастия к пенному напитку.
"Милые женщины, не пейте ни когда пиво, запах от него ужасен, а от женщины должно пахнуть ароматом сладости. Простите за правду и будьте счастливы", — написала одна из подписчиц знаменитости.
Гузеева не стерпела непрошенных советов.
"Не помню, чтобы я на вас дышала", — ответила ведущая шоу "Давай поженимся".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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