Лариса Гузеева ответила на нападки ненавистников пива: "Не помню, чтобы я на вас дышала"

Лариса Гузеева отреагировала на нападки трезвенников

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева ответила подписчикам, которые упрекнули её в употреблении пива.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Лариса Гузеева поздравила в "Инстаграме"* свою подругу с днём рождения. На совместном фото с приятельницей звезда ТВ запечатлена с бутылкой с неким напитком.

Подписчики телесвахи решили, что в руках у Гузеевой — пиво и не одобрили пристрастия к пенному напитку.

"Милые женщины, не пейте ни когда пиво, запах от него ужасен, а от женщины должно пахнуть ароматом сладости. Простите за правду и будьте счастливы", — написала одна из подписчиц знаменитости.

Гузеева не стерпела непрошенных советов.

"Не помню, чтобы я на вас дышала", — ответила ведущая шоу "Давай поженимся".

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