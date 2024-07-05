Откровенная сцена с участием Кристины Асмус на спектакле вызвала шквал эмоций у общественности

Фанаты российской актрисы Кристины Асмус были шокированы откровенной сценой с ее участием в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой.
Некоторые пользователи выразили свое возмущение в комментариях, заявляя, что театр превращается в "бордель" или "дом терпимости". Комментаторы разделились во мнениях: одни осуждают Асмус за ее прошлые откровенные роли, другие вспоминают о сдержанности ее персонажа Вари Черноус, принесшей ей популярность.
Также упоминается, что недавно в театре был поставлен спектакль "Неидеальный Че", посвященный мужскому половому органу, что тоже вызвало неоднозначные реакции.
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