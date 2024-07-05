Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку

Вера Алдонина поделилась результатами ЕГЭ

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В этом году Вера Алдонина, дочь Юлии Началовой, успешно окончила школу с углубленным изучением иностранных языков и получила золотую медаль.

Фото: Социальные сети Веры Алдониной

Она также поделилась своими высокими результатами ЕГЭ: 100 баллов по литературе и 97 по русскому языку. Её успехи отметил друг семьи Александр Панайотов и многочисленные подписчики в соцсетях.

На выпускном Веры присутствовали её бабушка Таисия, отец Евгений с женой Ольгой и их детьми Артемом и Анжеликой. У Веры сложились хорошие отношения с новой женой отца, несмотря на первоначальные опасения Ольги.

Вера живет с бабушкой и дедушкой, которые иногда строгие с ней, но она уважает их мнение и соблюдает семейные правила.