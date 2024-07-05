Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку

В этом году Вера Алдонина, дочь Юлии Началовой, успешно окончила школу с углубленным изучением иностранных языков и получила золотую медаль.
Она также поделилась своими высокими результатами ЕГЭ: 100 баллов по литературе и 97 по русскому языку. Её успехи отметил друг семьи Александр Панайотов и многочисленные подписчики в соцсетях.
На выпускном Веры присутствовали её бабушка Таисия, отец Евгений с женой Ольгой и их детьми Артемом и Анжеликой. У Веры сложились хорошие отношения с новой женой отца, несмотря на первоначальные опасения Ольги.
Вера живет с бабушкой и дедушкой, которые иногда строгие с ней, но она уважает их мнение и соблюдает семейные правила.
Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.