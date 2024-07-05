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Яна Рудковская закатила скандал на церемонии вручения премии журнала Voice

Яна Рудковская устроила скандал на светском мероприятии

0:59
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская отчитала организаторов светского мероприятия, посвящённого вручению премии самым стильным звёздам.

Яна Рудковская устроила скандал на светском мероприятии
Фото: https://vk.com/rudkovskaya_group by ВК-аккаунт Яны Рудковской is licensed under public doman

Яне Рудковской не понравилось то, что на премии "25 самых стильных" журнала Voice обладателям престижного титула вручали награды, не вызывая на сцену. Она отметила, что людей может огорчить то, что их награждают в проходе с минимальной торжественностью.

Больше всех досталось ведущему мероприятия Стасу Круглицкому. Яна раскритиковала его внешний вид.

Продюсера неожиданно поддержала блогер Ида Галич. Она отметила, что ведущий церемонии — это её бывший парень. Она посоветовала обратиться с претензиями не к ведущим, а к организаторам премии.

"Хочешь поругаться, давай организаторов позовём", — посоветовала ей Ида.

Ранее Яна Рудковская показала своего 22-летнего сына Колю.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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