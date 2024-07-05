Названа причина уволнения сбежавшей в Европу Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра

Эксперт назвал причину увольнения Чулпан Хаматовой из европейского театра

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Чулпан Хаматова была уволена из Нового Рижского театра, где ее считали звездой, что вызывало недовольство у других актеров.

Фото: Openverse by DedaSasha, CC BY-SA 4.0

После прихода в театр специально для нее были созданы несколько постановок, однако одна из них была снята с репертуара за пару дней до премьеры из-за творческой неудачи. Несмотря на трудности, Хаматова продолжала работать и учить латышский язык, хотя это не всегда удавалось.

Известный критик Михаил Шахназаров заявил, что ее уволили из-за посредственной игры на латышском и высоких гонораров, которые вызывали недовольство других актеров. Ведущий программы "Полный абзац" также отметил высокую зарплату актрисы в 800 евро, сообщает StarHit.

Однако сама Хаматова утверждает, что не была уволена, а просто не продлила контракт, так как заинтересована в других проектах в Европе и, возможно, в Голливуде, где для нее был нанят агент.