Певец Шаман объяснил, почему его YouTube-канал заблокировали

Певец Шаман высказался о блокировке своего YouTube-канала

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, прокомментировал новость о том, что его канал на YouTube заблокировали.

Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman

Представители YouTube добрались до канала певца Шамана. При попытке перейти на канал артиста, появляется плашка о том, что канал заблокирован за нарушение правил интернет-платформы.

Дронов отреагировал на блокировку.

"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я русский", — написал исполнитель хита "Встанем" в своём Telegram-канале.

Ранее телеведущий Оскар Кучера раскритиковал певца Шамана. Он заявил, что артист не является Виктором Цоем и героем.