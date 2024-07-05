Певец Шаман объяснил, почему его YouTube-канал заблокировали

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, прокомментировал новость о том, что его канал на YouTube заблокировали.
Представители YouTube добрались до канала певца Шамана. При попытке перейти на канал артиста, появляется плашка о том, что канал заблокирован за нарушение правил интернет-платформы.
Дронов отреагировал на блокировку.
"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я русский", — написал исполнитель хита "Встанем" в своём Telegram-канале.
Ранее телеведущий Оскар Кучера раскритиковал певца Шамана. Он заявил, что артист не является Виктором Цоем и героем.
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