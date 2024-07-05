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Певец Шаман объяснил, почему его YouTube-канал заблокировали

Певец Шаман высказался о блокировке своего YouTube-канала

0:41
Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, прокомментировал новость о том, что его канал на YouTube заблокировали.

Певец Шаман высказался о блокировке своего YouTube-канала
Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman

Представители YouTube добрались до канала певца Шамана. При попытке перейти на канал артиста, появляется плашка о том, что канал заблокирован за нарушение правил интернет-платформы.

Дронов отреагировал на блокировку.

"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я русский", — написал исполнитель хита "Встанем" в своём Telegram-канале.

Ранее телеведущий Оскар Кучера раскритиковал певца Шамана. Он заявил, что артист не является Виктором Цоем и героем.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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