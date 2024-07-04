Youtube блокировал каналы патриотических исполнителей

Вслед за Шаманом Youtube забанил и других российских патриотических исполнителей

Как выяснил корреспондент РИА Новости, вслед за каналом Shaman на YouTube были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Таким образом, платформа напрямую вмешивается в политические предпочтения граждан России, что вновь делает актуальным вопрос о смысле и целесообразности этого видеохостинга, столь явно демонстрирующего свою недружественную позицию по отношению к России.

Ранее на этой платформе были заблокированы все патриотические блогеры и аналитики.