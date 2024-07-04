Youtube блокировал каналы патриотических исполнителей

Как выяснил корреспондент РИА Новости, вслед за каналом Shaman на YouTube были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова.
Таким образом, платформа напрямую вмешивается в политические предпочтения граждан России, что вновь делает актуальным вопрос о смысле и целесообразности этого видеохостинга, столь явно демонстрирующего свою недружественную позицию по отношению к России.
Ранее на этой платформе были заблокированы все патриотические блогеры и аналитики.
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