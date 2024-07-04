Владимир Левкин не верит в возвращение Пугачёвой в Россию

Алла Пугачёва рассматривает возвращение в Россию: мнения коллег разделились

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В шоу-бизнесе не утихают разговоры о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Примадонна, страдающая от хронических заболеваний, испытывает трудности с приспособлением к европейскому климату и часто проводит время в четырех стенах на Кипре.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Слухи утверждают, что она рассматривает тайное возвращение. Однако, экс-солист "На-На" Владимир Левкин не верит в её возвращение, считая, что для Пугачевой обратной дороги нет.

Левкин, знакомый с Аллой Борисовной много лет, отмечает её жесткость как руководителя, особенно во время работы над "Рождественскими встречами". В отличие от Левкина, его супруга Маруся скучает по песням Пугачевой и часто их слушает, вспоминая ту нежную и откровенную Аллу, которую любили.