У певца Shaman'а заблокировали Youtube-канал

Молодой певец SHAMAN сообщил, что его канал на Youtube заблокировали.
Ранее Shaman оказался в санкционном списке по причине исполнения патриотических песен, ставших популярными у молодёжи.
SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) — российский певец, автор-исполнитель песен. Родился 22 ноября 1991 года в городе Новомосковск Тульской области.
Популярность к певцу пришла после исполнения патриотических песен "Встанем" и "Я Русский".
SHAMAN выпустил несколько музыкальных клипов, активно гастролирует по России и участвует в различных телепередачах и концертах. В его репертуаре есть песни о любви, дружбе, семье, а также композиции на патриотические темы.
Певец продолжает творческую карьеру, выступает с концертами и выпускает новые песни.
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