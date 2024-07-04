У певца Shaman'а заблокировали Youtube-канал

Shaman сообщил о блокировке своего канала на Youtube

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодой певец SHAMAN сообщил, что его канал на Youtube заблокировали.

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN, PDM

Ранее Shaman оказался в санкционном списке по причине исполнения патриотических песен, ставших популярными у молодёжи.

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) — российский певец, автор-исполнитель песен. Родился 22 ноября 1991 года в городе Новомосковск Тульской области.

Популярность к певцу пришла после исполнения патриотических песен "Встанем" и "Я Русский".

SHAMAN выпустил несколько музыкальных клипов, активно гастролирует по России и участвует в различных телепередачах и концертах. В его репертуаре есть песни о любви, дружбе, семье, а также композиции на патриотические темы.

Певец продолжает творческую карьеру, выступает с концертами и выпускает новые песни.

"Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — Русский"