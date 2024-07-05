Появилась информация о том, с кем сейчас проводит время Саша Стоун после разрыва с Надеждой Сысоевой

Разрыв Саши Стоуна и Надежды Сысоевой: драматические события на проекте

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На шоу "Выжить в Дубае" разгорелись настоящие страсти. Зрители продолжают обсуждать, как Надежда Сысоева атакует Анну Седокову, которая проявила интерес к Саше Стоуну, что привело к вылету Седоковой из проекта. Саша Стоун и Надежда Сысоева подтвердили свои отношения в апреле и часто говорили друг о друге в интервью. Саша делился, что у него и Надежды есть домашние животные, которые требуют внимания, особенно собака Надежды по имени Расти.

Фото: личный инстаграмм-аккаунт Саши Стоун @sashka_stone

Позже пара приняла участие в экстремальном проекте "Выжить в Дубае. Возвращение", где разница в возрасте в пользу Нади составляет 14 лет. Надежда отмечала, что Саша всегда поддерживал ее на съемках. Однако, когда программа вышла в эфир, ситуация изменилась. Влюбленные объединились с Оксаной Самойловой и Джиганом против всех остальных участников. Сначала они пытались выжить Викторию Боню, а затем нацелились на Анну Седокову. Виктория смогла выдержать давление, но Анна страдала из-за травли.

Недавно появились слухи о расставании Саши и Надежды. Саша был замечен на встрече с другой девушкой, но его представитель заявил, что он был с двумя близкими друзьями и невестой одного из них, опровергнув информацию из Telegram-каналов. Однако, агент не стал отрицать новости о разрыве, заявив, что они не будут комментировать это. Анна Седокова ехидно прокомментировала ситуацию, выразив сожаление ко всем участникам и подчеркнув важность самоуважения для девушек.