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Запрет на русские песни в Литве: штрафы и санкции для исполнителей

Литва вырезала из эфира песни Лепса и Газманова

0:52
Шоу-бизнес

Литовская медиакомиссия вырезала из местного эфира песни заслуженных артистов РФ Григория Лепса и Олега Газманова. Российские СМИ сообщили о борьбе с русской культурой в Литве. В случае нарушения предписания правительство будет взимать с юридического лица штраф в размере 50 000 евро.

Литва вырезала из эфира песни Лепса и Газманова
Фото: kuda-kazan.ru by Олег Газманов

В то же время Национальный совет по электронным СМИ в Латвии заявил, что из радиоэфира пока никто не убирает российских исполнителей, так как организация не считает себя вправе вмешиваться в редакционную политику электронных СМИ.

В сентябре 2022 года литовский парламент лишил ТВ и радио России и Белоруссии места в эфире до сентября 2024 года. Газманов и Лепс находятся под санкциями в странах Балтии.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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