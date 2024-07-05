Мария Погребняк раскрыла секреты съёмок ТВ-шоу: "Интриги, злодеи, жертвы"

Мария Погребняк объяснила, как работают ТВ-шоу

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фоне скандалов на шоу "Выжить в Дубае" блогер Мария Погребняк рассказала, по каким законам работают телевизионные шоу.

Фото: https://vk.com/vv_dubai by ВК-аккаунт шоу "Выжить в Дубае" is licensed under public doman

Мария Погребняк призвала не верить тем образам, которые предстают в телевизионных шоу. Она отметила, что участники ТВ-программы играют определённые роли, чтобы вызвать эмоции у зрителей.

"Здесь интриги, злодеи, жертвы и т. д есть о чем поговорить и что обсудить в кругу семьи, с подругами", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что люди на шоу и в жизни — это абсолютно разные личности.

Ранее певица Анна Седокова пожаловалась на шоу "Выжить в Дубае". Звезда призналась, что плакала каждый день и ловила панические атаки.