Мария Погребняк раскрыла секреты съёмок ТВ-шоу: "Интриги, злодеи, жертвы"

На фоне скандалов на шоу "Выжить в Дубае" блогер Мария Погребняк рассказала, по каким законам работают телевизионные шоу.
Мария Погребняк призвала не верить тем образам, которые предстают в телевизионных шоу. Она отметила, что участники ТВ-программы играют определённые роли, чтобы вызвать эмоции у зрителей.
"Здесь интриги, злодеи, жертвы и т. д есть о чем поговорить и что обсудить в кругу семьи, с подругами", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что люди на шоу и в жизни — это абсолютно разные личности.
Ранее певица Анна Седокова пожаловалась на шоу "Выжить в Дубае". Звезда призналась, что плакала каждый день и ловила панические атаки.
Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.