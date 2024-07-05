Модель Алеся Кафельникова показала подросшую красавицу-дочь с редким именем

Модель Алеся Кафельникова поделилась кадрами с милой наследницей.
Алеся Кафельникова опубликовала в разделе сторис "Инстаграма"* снимок повзрослевшей дочери от бизнесмена Георгия Петришина, за которого вышла замуж в 2021 году.
На фото отец держит трёхлетнюю девочку по имени Киара на руках. Примечательно, что малышка носит фамилию деда, знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова.
Ранее сообщалось, что Алеся Кафельникова вышла в свет в компании супруга после распространившихся слухов о её разводе.
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