Модель Алеся Кафельникова показала подросшую красавицу-дочь с редким именем

Алеся Кафельникова похвасталась очаровательной дочерью

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Алеся Кафельникова поделилась кадрами с милой наследницей.

Фото: https://www.instagram.com/kafelnikova_a by Инстаграм Алеси Кафельниковой is licensed under public doman

Алеся Кафельникова опубликовала в разделе сторис "Инстаграма"* снимок повзрослевшей дочери от бизнесмена Георгия Петришина, за которого вышла замуж в 2021 году.

На фото отец держит трёхлетнюю девочку по имени Киара на руках. Примечательно, что малышка носит фамилию деда, знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова.

Ранее сообщалось, что Алеся Кафельникова вышла в свет в компании супруга после распространившихся слухов о её разводе.

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