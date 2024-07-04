Регина Тодоренко рассказала о странностях с общественными туалетами в Китае

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о особенностях Китая, где невозможно найти общественный туалет.
Регина Тодоренко, которая сейчас ведёт съёмки в дружественном Китае, подметила одну странность в КНР. Она обратила внимание, что в заведениях общепита нет туалетов.
Звезда ТВ в "Инстаграме"* призналась, что этот факт заставляет её трижды подумать, прежде чем выпить чашечку кофе в китайских кафе. Регина объяснила, что после трапезы приходится колесить по городу в попытках отыскать общественную уборную.
Ранее Регина Тодоренко отметила пятилетие со дня своей свадьбы с певцом Владом Топаловым. Телеведущая назвала себя счастливой женщиной, отметив, что её супруг — очень внимательный мужчина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артистка проживает с семьёй в Израиле.