Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специфика страхования предприятий металлопроката
Пробуждение вулканов Этна и Стромболи в Италии породили тревогу
CNIO: избыток питательных веществ может ускорять процесс старения
Учёные выяснили, как собаки реагируют на плач человека
Егор Крид не даёт интервью последние пять лет, чтобы "не рушить чужие жизни"
Борьба с пигментацией: эффективные методы и сезонные рекомендации
Более 3 миллионов жизней ежегодно уносят алкоголь и наркотики, подсчитала ВОЗ
Родители через суд выгнали 39-летнюю дочь из-за долгов по коммуналке
Принц Уильям прокатился на самокате по саду в Виндзоре
Регина Тодоренко рассказала о странностях с общественными туалетами в Китае

Регина Тодоренко пожаловалась на дефицит туалетов в Китае

0:58
Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о особенностях Китая, где невозможно найти общественный туалет.

Регина Тодоренко пожаловалась на дефицит туалетов в Китае
Фото: https://vk.com/regina__t by ВК-аккаунт Регины Тодоренко is licensed under public doman

Регина Тодоренко, которая сейчас ведёт съёмки в дружественном Китае, подметила одну странность в КНР. Она обратила внимание, что в заведениях общепита нет туалетов.

Звезда ТВ в "Инстаграме"* призналась, что этот факт заставляет её трижды подумать, прежде чем выпить чашечку кофе в китайских кафе. Регина объяснила, что после трапезы приходится колесить по городу в попытках отыскать общественную уборную.

Ранее Регина Тодоренко отметила пятилетие со дня своей свадьбы с певцом Владом Топаловым. Телеведущая назвала себя счастливой женщиной, отметив, что её супруг — очень внимательный мужчина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Валерий Меладзе обратился к Отару Кушанашвили и пообещал выпить за его здоровье
Раскрыта миграционная история астероидов в поясе между Марсом и Юпитером
Как накачать большую спину
Советы, как избавиться от жирности волос
Netflix отменил разработку сериала по Horizon Zero Dawn
Саша Стоун в шоу "Выжить в Дубае": откровения и конфликты
Как заменить кондиционер морозильной камерой
Вредные компоненты в косметике: советы экспертов для здоровой кожи
Что происходит с двигателем, если масло не темнеет
Новый курортный рай Эль-Аламейн взрывает интерес туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников