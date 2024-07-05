Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние сырные чипсы: простой и вкусный рецепт для любителей хрустящих закусок
Как сохранить молодость кожи: антивозрастные советы для 30 и 40 лет
Вице-спикер Чернышов обратился в ФАС с жалобой на застройщиков
Выбор автомобиля: с люком или без? Преимущества и недостатки каждого варианта
Нейл-мастер Сердцева поделилась способами укрепления ногтей после гель-лака
Журналист "The New York Times" допустил ошибку при написании текста о "Слове пацана"
Создатель Final Fantasy завершил работу над этой серией игр
Рэперу Моргенштерну* грозит уголовное дело из-за нового паспорта
В Омске разработали новый катализатор для селективного гидрирования ацетилена
Актриса Лиза Арзамасова дала совет, как спастись от аномальной жары

Лиза Арзамасова объяснила, как спастись от жары

1:04
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова объяснила, как собирается спасаться от аномально жаркой погоды в Москве.

Лиза Арзамасова объяснила, как спастись от жары
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Арзамасова отреагировала на чрезмерно высокую температуру воздуха в столице

"Ребята, сегодня ещё жарче в Москве! Вот это лето", — написала актриса в "Инстаграме"*.

Знаменитость посоветовала москвичам представить, что они находятся в Краснодаре, в Туапесе или каком-либо другом курортном городе. Тогда жара уже не покажется настолько невыносимой.

Лиза рассказала, что старается как можно скорее очутиться на репетиции, так как там работают кондиционеры.

"И конечно же, Лев Ильич желает всем романтичного четверга", — написала Лиза, сопроводив свой пост очаровательным снимком с двухлетним сыном от фигуриста Ильи Авербуха.

Ранее Лиза Арзамосова высказалась о будущей профессии сына Льва.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая

Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.

Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Муравьи в теплице: как избавиться без вреда для растений?
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Последние материалы
Секрет 13-вековой истории японской гостиницы
Виктория Боня назвала причину расставания Сысоевой и Саши Стоун
Секреты идеального чая: топ-3 добавки для насыщенного вкуса
Что отпугивает покупателей при выборе подержанного автомобиля
Светлана Бондарчук заявила, что её полуторагодовалый сын называет её папой
Мультфильм "Гадкий я 4" заработал 27 миллионов долларов в день премьеры
Суд Москвы наложил штраф в миллион рублей на Twitch
В Подмосковье ветеринары достали пулю из носа кота
Застройщики повысили цены 1 июля на 20%, сообщил риелтор Макаров
Юрист призвал водителей спорить с ГАИ при ложном обвинении в нарушении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников