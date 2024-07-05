Актриса Лиза Арзамасова дала совет, как спастись от аномальной жары

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова объяснила, как собирается спасаться от аномально жаркой погоды в Москве.
Арзамасова отреагировала на чрезмерно высокую температуру воздуха в столице
"Ребята, сегодня ещё жарче в Москве! Вот это лето", — написала актриса в "Инстаграме"*.
Знаменитость посоветовала москвичам представить, что они находятся в Краснодаре, в Туапесе или каком-либо другом курортном городе. Тогда жара уже не покажется настолько невыносимой.
Лиза рассказала, что старается как можно скорее очутиться на репетиции, так как там работают кондиционеры.
"И конечно же, Лев Ильич желает всем романтичного четверга", — написала Лиза, сопроводив свой пост очаровательным снимком с двухлетним сыном от фигуриста Ильи Авербуха.
Ранее Лиза Арзамосова высказалась о будущей профессии сына Льва.
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