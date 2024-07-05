Светлана Бондарчук рассказала, что её полуторагодовалый сын Пётр называет её папой

Светлана Бондарчук заявила, что её полуторагодовалый сын называет её папой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук рассказала о необычном поведении своего маленького сына Петра.

Фото: https://vk.com/svetabondarchuk by ВК-аккаунт Светланы Бондарчук is licensed under public doman

Телеведущая Светлана Бондарчук, которая стала мамой в 53 года, призналась, что её полуторагодовалый сын Пётр от Сергея Харченко называет её папой.

Знаменитость списывает такое поведение на особое чувство юмора мальчика. Она уверена, что ребёнок чётко понимает, что она его мама, но при этом предпочитает называть её папой.

Она отметила, что сын занимается плаванием и любит хорошо покушать.

У Светланы Бондарчук трое детей: 32-летний сын Сергей, 25-летняя дочь Варвара от режиссёра Фёдора Бондарчука, а также маленький сын Пётр, рождённый в новом браке.

Ранее Светлана Бондарчук в показала фото с особенной дочерью Варварой.