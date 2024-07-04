Прохор Шаляпин готовит к выпуску свою новую песню в дуэте с дзюдоистом Леденёвым

Прохор Шаляпин анонсировал свою новую песню в дуэте со спортсменом

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что исполнит свою новую музыкальную композицию вместе в чемпионом России и Европы по дзюдо.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Интстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* фото в компании красивого мужчины. Выпускник "Фабрики звёзд" объяснил, что новую песню записал в дуэте с дзюдоистом Алексеем Леденёвым, который сегодня отмечает день рождения.

"Завтра мы с Лёшей выпускаем совместный трек, соединив спорт и русскую культуру в одно могучее целое!" — подписал фото Шаляпин.

Ранее певец Прохор Шаляпин и телеведущая Анфиса Чехова признались, как их зовут на самом деле.

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