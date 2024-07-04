Прохор Шаляпин готовит к выпуску свою новую песню в дуэте с дзюдоистом Леденёвым

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что исполнит свою новую музыкальную композицию вместе в чемпионом России и Европы по дзюдо.
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* фото в компании красивого мужчины. Выпускник "Фабрики звёзд" объяснил, что новую песню записал в дуэте с дзюдоистом Алексеем Леденёвым, который сегодня отмечает день рождения.
"Завтра мы с Лёшей выпускаем совместный трек, соединив спорт и русскую культуру в одно могучее целое!" — подписал фото Шаляпин.
Ранее певец Прохор Шаляпин и телеведущая Анфиса Чехова признались, как их зовут на самом деле.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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