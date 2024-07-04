Юлия Ковальчук показала день рождения годовалой дочки от Алексея Чумакова

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук постаралась устроить незабываемый день рождения маленькой дочке.
Ковальчук разместила в "Инстаграме"* фото празднично украшенной площадки. Мероприятие посвящено году со дня рождения дочери Ковальчук и Алексея Чумакова.
"День волшебства. Годик нашей принцессе Алисии, который пролетел так быстро, что становится немножко страшно", — написала Юлия под кадрами.
Она пожелала всем детям здоровья и счастья.
У звёздной пары две дочери — Амелия (2017 года рождения) и Алисия, которая родилась в 2023 году. Ковальчук и Чумаков скрывают лица детей от публики, не желая делать детей центром всеобщего внимания.
Ранее певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Филиппа Киркорова Мартина.
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