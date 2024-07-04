Юлия Ковальчук показала день рождения годовалой дочки от Алексея Чумакова

Юлия Ковальчук организовала праздник в день рождения годовалой дочки

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук постаралась устроить незабываемый день рождения маленькой дочке.

Фото: https://www.instagram.com/juliakovalchuk by Инстаграм Юлии Ковальчук is licensed under public doman

Ковальчук разместила в "Инстаграме"* фото празднично украшенной площадки. Мероприятие посвящено году со дня рождения дочери Ковальчук и Алексея Чумакова.

"День волшебства. Годик нашей принцессе Алисии, который пролетел так быстро, что становится немножко страшно", — написала Юлия под кадрами.

Она пожелала всем детям здоровья и счастья.

У звёздной пары две дочери — Амелия (2017 года рождения) и Алисия, которая родилась в 2023 году. Ковальчук и Чумаков скрывают лица детей от публики, не желая делать детей центром всеобщего внимания.

Ранее певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Филиппа Киркорова Мартина.

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