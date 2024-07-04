Блогер Настя Ивлеева рассказала о внимании к ней со стороны Павла Дурова

Ивлеева похвасталась тем, что на неё обратил внимание Павел Дуров

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Настя Ивлеева предоставила доказательство того, что к её персоне обращено внимание со стороны миллиардера Павла Дурова.

Фото: https://vk.com/durov by ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman

Настя Ивлеева опубликовала в своём Telegram-канале скрин, на котором отмечена фамилия основателя Telegram Павла Дурова. Это говорит о том, что бизнесмен просмотрел её историю в мессенджере.

"Ну хоть кто-то в телеге мои сторисы смотрит", — написала Ивлеева под скрином.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала тот факт, что миллиардер Павел Дуров пользуется дешёвым телефоном, стоимость которого не превышает 16 тысяч рублей. Журналистка объяснила причину такого выбора одного из самых богатых людей в мире.