Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно снять аккумулятор с современного автомобиля: советы автоэлектрика
МОК опровергает слухи об отмене Летних Олимпийских игр 2024 в Париже
Владимир Путин: "ШОС является одним из центров многополярного мира"
Почему важно использовать солнцезащитную косметику каждый день
Neuropharmacology: алкогольно-энергетические коктейли ухудшают память
Shaman сообщил о блокировке своего канала на Youtube
Юлия Ковальчук организовала праздник в день рождения годовалой дочки
Диетолог Редина: оливки и орехи - идеальные закуски для похудения
Дональд Трамп полагает, что Байден вне игры, а победить Камалу Харрис будет легко
Блогер Настя Ивлеева рассказала о внимании к ней со стороны Павла Дурова

Ивлеева похвасталась тем, что на неё обратил внимание Павел Дуров

0:45
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева предоставила доказательство того, что к её персоне обращено внимание со стороны миллиардера Павла Дурова.

Ивлеева похвасталась тем, что на неё обратил внимание Павел Дуров
Фото: https://vk.com/durov by ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman

Настя Ивлеева опубликовала в своём Telegram-канале скрин, на котором отмечена фамилия основателя Telegram Павла Дурова. Это говорит о том, что бизнесмен просмотрел её историю в мессенджере.

"Ну хоть кто-то в телеге мои сторисы смотрит", — написала Ивлеева под скрином.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала тот факт, что миллиардер Павел Дуров пользуется дешёвым телефоном, стоимость которого не превышает 16 тысяч рублей. Журналистка объяснила причину такого выбора одного из самых богатых людей в мире.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Последние материалы
Психология Тони Старка: психологи назвали основные комплексы Железного человека
Опровергнута популярная теория вымирания мамонтов
Японские геймеры требуют отменить Assassin's Creed Shadows из-за искажения истории
Жители Дальнего Востока выбирают моторные масла Toyota, IDEMITSU и SHELL
Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Туристы рассказали о пляжах Севастополя в условиях обстрелов
Катар планирует увеличить инвестиции в российскую экономику
Кинологи назвали 3 стереотипа про собак
Бьюти-арсенал для домашнего ухода: экономим на визитах к косметологу
Германия вызвала посла Турции из-за националистического жеста турецкого футболиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников