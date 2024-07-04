Внесённый в санкционный список Иван Охлобыстин посоветовал дочери взять псевдоним

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, что из-за ущемления прав дочери он призвал наследницу скрыться под псевдонимом.
Иван Охлобыстин, имя которого пополнило санкционный списки "Евросоюза", заявил, что его фамилия попала в некие "тёмные списки" России.
"Дочка сказала. Её весёлую песенку из-за фамилии не взяли. Я ей говорю: смело бери сначала псевдоним, потом бери вершины, а сил наберёшься, бери их за горло и как бешеных лисиц об стену", — написал актёр в личном Telegram-канале.
Наследница звезды сериала "Интерны", однако, решила разобраться "по-своему". Как именно, она уточнять не стала. Охлобыстин уверен, что враги окружают его повсюду.
Ранее Иван Охлобыстин выразил благодарность Европе, отметив, что в России его так не ценят.
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