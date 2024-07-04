Внесённый в санкционный список Иван Охлобыстин посоветовал дочери взять псевдоним

Иван Охлобыстин призвал дочь спрятаться за псевдонимом

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, что из-за ущемления прав дочери он призвал наследницу скрыться под псевдонимом.

Фото: https://vk.com/pensionerka1 by ВК-аккаунт Ивана Охлобыстина is licensed under public doman

Иван Охлобыстин, имя которого пополнило санкционный списки "Евросоюза", заявил, что его фамилия попала в некие "тёмные списки" России.

"Дочка сказала. Её весёлую песенку из-за фамилии не взяли. Я ей говорю: смело бери сначала псевдоним, потом бери вершины, а сил наберёшься, бери их за горло и как бешеных лисиц об стену", — написал актёр в личном Telegram-канале.

Наследница звезды сериала "Интерны", однако, решила разобраться "по-своему". Как именно, она уточнять не стала. Охлобыстин уверен, что враги окружают его повсюду.

Ранее Иван Охлобыстин выразил благодарность Европе, отметив, что в России его так не ценят.