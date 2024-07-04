Алсу не остановить: певица снова высказалась о больной для себя теме разрыва с мужем

Певица Алсу заявила о своём лопнувшем терпении в отношениях с мужем

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу порционно открывает поклонникам особенности своих семейных драм. На этот раз звезда объяснила психологию своего поведения.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Алсу не остановить: знаменитость снова и снова возвращается к больной для себя теме относительно разрыва с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.

Артистка призналась, что обладает ангельским терпением, поэтому способна на многое закрывать глаза в семейных отношениях. Однако даже такому смирению приходит конец.

"Пар выпустила — и мне хорошо", — объяснила Алсу.

Ранее блогер Екатерина Заворовская пристыдила певицу Алсу. Она считает, что исполнительница хита "Зимний сон" выбрала позорную линию поведения.