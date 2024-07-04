Алсу не остановить: певица снова высказалась о больной для себя теме разрыва с мужем

Певица Алсу порционно открывает поклонникам особенности своих семейных драм. На этот раз звезда объяснила психологию своего поведения.
Алсу не остановить: знаменитость снова и снова возвращается к больной для себя теме относительно разрыва с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Артистка призналась, что обладает ангельским терпением, поэтому способна на многое закрывать глаза в семейных отношениях. Однако даже такому смирению приходит конец.
"Пар выпустила — и мне хорошо", — объяснила Алсу.
Ранее блогер Екатерина Заворовская пристыдила певицу Алсу. Она считает, что исполнительница хита "Зимний сон" выбрала позорную линию поведения.
В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота