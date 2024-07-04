Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Херсоне в бункере уничтожен центр обучения военных инженеров НАТО
Оземпик: неожиданное средство для похудения, завоевавшее мир
Высокий первоначальный взнос увеличивает шансы самозанятого на одобрение ипотеки
Почему владельцам автомобилей с АКПП "Айсин" повезло?
Создатель God of War Дэвид Яффе раскритиковал изменения в образе Кратоса
"Ургалуголь" установил новый рекорд по отгрузке угля в июне
Жара и томаты: 3 ошибки, которые портят урожай
Россияне выбирают Европу летом 2024 несмотря на визовые сложности
Боня упрекает миллионера Смерфита за отсутствие помощи дочери
Алсу не остановить: певица снова высказалась о больной для себя теме разрыва с мужем

Певица Алсу заявила о своём лопнувшем терпении в отношениях с мужем

0:45
Шоу-бизнес

Певица Алсу порционно открывает поклонникам особенности своих семейных драм. На этот раз звезда объяснила психологию своего поведения.

Певица Алсу заявила о своём лопнувшем терпении в отношениях с мужем
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Алсу не остановить: знаменитость снова и снова возвращается к больной для себя теме относительно разрыва с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.

Артистка призналась, что обладает ангельским терпением, поэтому способна на многое закрывать глаза в семейных отношениях. Однако даже такому смирению приходит конец.

"Пар выпустила — и мне хорошо", — объяснила Алсу.

Ранее блогер Екатерина Заворовская пристыдила певицу Алсу. Она считает, что исполнительница хита "Зимний сон" выбрала позорную линию поведения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Последние материалы
Россияне выбирают Европу летом 2024 несмотря на визовые сложности
Боня упрекает миллионера Смерфита за отсутствие помощи дочери
Кинологи назвали обязательные для собаки аксессуары
Мария Погребняк на камеру сняла накладной живот
Всё, что нужно знать о разнице между бальзамом и кондиционером для волос
Рецепт нежной запечённой утки с апельсинами — идеальный вариант для ужина
Nature Plants: виноград начал распространяться после вымирания динозавров
Фильм "Белоснежка" высоко оценили на тестовых показах
Семьи с тремя и более детьми могут получить 450 тысяч при оформлении ипотеки
Секреты моделей: как они достигают идеальной формы перед показами?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников