Беременная Мария Погребняк демонстративно сняла накладной живот: "Больше рожайте"

Блогер Мария Погребняк отреагировала на новости о том, что она только имитирует беременность.
Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором она демонстративно скидывает с себя накладной живот. Под искусственным животом оказался настоящий и объёмный.
"Дорогие журналисты и хейтеры, меньше сочиняйте — больше рожайте. Поднимайте демографию, а не шумиху", — написала под кадрами Мария.
Интернет-пользователи призвали Погребняк не шутить с такими вещами.
"С таким шутить нельзя, это же ребёнок, это новая жизнь. Мария, с уважением к вам отношусь, пусть всё сбудется!;
"Да, с таким не шутят и не врут — это святое! Как вообще можно такое приписывать", — писали фолловеры под постом звезды.
Ранее Марию Погребняк заподозрили в том, что она носит накладной живот.
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