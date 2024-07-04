Беременная Мария Погребняк демонстративно сняла накладной живот: "Больше рожайте"

Мария Погребняк на камеру сняла накладной живот

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк отреагировала на новости о том, что она только имитирует беременность.

Фото: @mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman

Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором она демонстративно скидывает с себя накладной живот. Под искусственным животом оказался настоящий и объёмный.

"Дорогие журналисты и хейтеры, меньше сочиняйте — больше рожайте. Поднимайте демографию, а не шумиху", — написала под кадрами Мария.

Интернет-пользователи призвали Погребняк не шутить с такими вещами.

"С таким шутить нельзя, это же ребёнок, это новая жизнь. Мария, с уважением к вам отношусь, пусть всё сбудется!; "Да, с таким не шутят и не врут — это святое! Как вообще можно такое приписывать", — писали фолловеры под постом звезды.

Ранее Марию Погребняк заподозрили в том, что она носит накладной живот.