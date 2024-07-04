Дети звезды обеспокоены: Анджелина Джоли столкнулась с проблемами питания после разрыва с Питтом

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Беспокойство детей Джоли: проблемы с питанием после развода с Брэдом Питтом

0:45
Шоу-бизнес

После развода с Брэдом Питтом дети актрисы Анджелины Джоли выразили беспокойство по поводу ее состояния. Инсайдер, цитируемый изданием In Touch Weekly, раскрыл, что Анджелине стало трудно принимать пищу из-за стресса, вызванного разводом. Даже простые протеиновые коктейли стали вызывать у нее затруднения, и ее дети приходится готовить для нее.

Беспокойство детей Джоли: проблемы с питанием после развода с Брэдом Питтом
Фото: flickr.com by Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Несмотря на то, что сама Анджелина призывает к здоровому питанию, она не может следовать этим рекомендациям из-за эмоционального состояния, что вызывает тревогу у ее детей. Эта ситуация подчеркивает, как развод может оказать влияние на психическое и физическое здоровье людей, включая известных личностей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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