Дети звезды обеспокоены: Анджелина Джоли столкнулась с проблемами питания после разрыва с Питтом

После развода с Брэдом Питтом дети актрисы Анджелины Джоли выразили беспокойство по поводу ее состояния. Инсайдер, цитируемый изданием In Touch Weekly, раскрыл, что Анджелине стало трудно принимать пищу из-за стресса, вызванного разводом. Даже простые протеиновые коктейли стали вызывать у нее затруднения, и ее дети приходится готовить для нее.
Несмотря на то, что сама Анджелина призывает к здоровому питанию, она не может следовать этим рекомендациям из-за эмоционального состояния, что вызывает тревогу у ее детей. Эта ситуация подчеркивает, как развод может оказать влияние на психическое и физическое здоровье людей, включая известных личностей.
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