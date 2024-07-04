Певица Кристина Орбакайте и лояльность к Алле Пугачевой: анализ музыкального критика

Рудченко объяснил неудачи Кристины Орбакайте за границей "токсичным шлейфом" семьи

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение о неудачах певицы Кристины Орбакайте за пределами России. Он отметил, что основная причина низкой популярности певицы заключается в негативном восприятии ее семьи. Рудченко утверждает, что в Европе люди стали осознавать и отказываться от материальной поддержки данной семьи, что отражается на успехе Кристины за границей.

Фото: openverse.org by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, CC BY-SA 3.0

В ходе своего последнего тура по Израилю Кристина Орбакайте исполняла песню "Алла будет петь" на фоне изображения своей матери. Павел Рудченко считает, что такое выступление направлено на укрепление лояльности к Алле Пугачевой, которая покинула Израиль после начала конфликта с Палестиной. Он подчеркнул, что Пугачева и ее супруг Максим Галкин* изначально заявляли о своей поддержке народа Израиля, однако покинули страну после начала конфликта между Палестиной и Израилем.

*включен в реестр иностранных агентов Минюстом