Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение о неудачах певицы Кристины Орбакайте за пределами России. Он отметил, что основная причина низкой популярности певицы заключается в негативном восприятии ее семьи. Рудченко утверждает, что в Европе люди стали осознавать и отказываться от материальной поддержки данной семьи, что отражается на успехе Кристины за границей.
В ходе своего последнего тура по Израилю Кристина Орбакайте исполняла песню "Алла будет петь" на фоне изображения своей матери. Павел Рудченко считает, что такое выступление направлено на укрепление лояльности к Алле Пугачевой, которая покинула Израиль после начала конфликта с Палестиной. Он подчеркнул, что Пугачева и ее супруг Максим Галкин* изначально заявляли о своей поддержке народа Израиля, однако покинули страну после начала конфликта между Палестиной и Израилем.
*включен в реестр иностранных агентов Минюстом
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