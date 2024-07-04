Триумфальная премьера: актер Никита Кологривый заработал крупную сумму на спектакле о Маяковском

Никита Кологривый: от скромного гонорара к рекордной оплате за роль в театре

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Никита Кологривый, известный по роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", получил значительное повышение гонорара за свою работу. Журналист Алена Мартынова сообщила о том, что в сентябре 2023 года за участие в театральном спектакле актер получал восемь тысяч рублей, в то время как за последнюю постановку "Маяковский. Я сам" в Театре Эстрады он заработал существенно большую сумму.

Фото: Соцсети Никиты Кологривого is licensed under public domain

Премьера спектакля "Маяковский. Я сам" в Театре Эстрады прошла при полном аншлаге 2 июля. Эта постановка посвящена жизни и творчеству Владимира Маяковского, основана на его автобиографии "Я сам", дополненной стихами и поэмами.