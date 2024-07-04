Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Autonews назвал как изменится производство автомобилей на заводе Volkswagen в Калуге
Политолог Марков: Эрдоган нанёс удар по своему имиджу переговорщика
ТОП-5 ситуаций, когда туристу нужна юридическая помощь
Тренер Журавлев рассказал, как сжечь жир на ногах и животе
С какими животными чаще всего путешествуют москвичи
Таиланд закрывает магазины Duty Free в аэропортах для поддержки местной экономики
Как старые автомобили могут избежать перегрева в летние месяцы
Sony сообщила, что не планирует сокращать выпуск игр и фильмов на дисках
Почему кошки пробуют лапкой воду в миске?
Триумфальная премьера: актер Никита Кологривый заработал крупную сумму на спектакле о Маяковском

Никита Кологривый: от скромного гонорара к рекордной оплате за роль в театре

0:47
Шоу-бизнес

Актер Никита Кологривый, известный по роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", получил значительное повышение гонорара за свою работу. Журналист Алена Мартынова сообщила о том, что в сентябре 2023 года за участие в театральном спектакле актер получал восемь тысяч рублей, в то время как за последнюю постановку "Маяковский. Я сам" в Театре Эстрады он заработал существенно большую сумму.

Никита Кологривый: от скромного гонорара к рекордной оплате за роль в театре
Фото: Соцсети Никиты Кологривого is licensed under public domain

Премьера спектакля "Маяковский. Я сам" в Театре Эстрады прошла при полном аншлаге 2 июля. Эта постановка посвящена жизни и творчеству Владимира Маяковского, основана на его автобиографии "Я сам", дополненной стихами и поэмами.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Под Авдеевкой "Отважные" освободили посёлки Сокол и Восход Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Последние материалы
Никита Кологривый: от скромного гонорара к рекордной оплате за роль в театре
Sony сообщила, что не планирует сокращать выпуск игр и фильмов на дисках
Почему кошки пробуют лапкой воду в миске?
Как вырастить красивые подсолнухи
Рустам Сагдуллаев: "Мы вложили в советские фильмы столько души и сердца"
Фильм "Из Африки": путешествие в мир страсти и красоты 
Олег Газманов поздравил сына Родиона с днём рождения
Историк Кудинова: древние китайцы наделяли собак функцией связи с загробным миром
Как помочь коже обрести естественное сияние и избавиться от токсинов
Почему важно научиться определять скорость без спидометра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников