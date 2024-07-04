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Виктория Боня взяла на себя все заботы о дочери после разрыва с Алексом Смерфитом

Боня упрекает миллионера Смерфита за отсутствие помощи дочери

1:02
Шоу-бизнес

После расставания с Алексом Смерфитом Виктория Боня полностью взяла на себя содержание дочери, так как бизнесмен не оказывает никакой помощи. Многие подписчики Виктории ошибочно полагают, что она живет беззаботно благодаря связям с сыном ирландского миллиардера.

Боня упрекает миллионера Смерфита за отсутствие помощи дочери
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Виктории Бони @victoriabonya

Однако, Боня опровергает эти предположения, рассказывая, что поначалу они с Алексом делили расходы поровну, включая аренду квартиры и роды в госпитале. Алекс со временем взял на себя оплату аренды, но подарков Виктории почти не делал.

После разрыва он не только переложил все заботы о дочери на Викторию, но и забрал обратно дорогие подарки, включая машину. Боня признается, что Алекс не оплачивает ни переезды, ни другие расходы, связанные с дочерью, даже не оплачивает такси, когда Анджелина ездит кататься на лошадях. Виктория не осуждает Алекса за его поведение, но подчеркивает, что сама бы так не поступила на его месте.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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