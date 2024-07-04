Виктория Боня взяла на себя все заботы о дочери после разрыва с Алексом Смерфитом

Боня упрекает миллионера Смерфита за отсутствие помощи дочери

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После расставания с Алексом Смерфитом Виктория Боня полностью взяла на себя содержание дочери, так как бизнесмен не оказывает никакой помощи. Многие подписчики Виктории ошибочно полагают, что она живет беззаботно благодаря связям с сыном ирландского миллиардера.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Виктории Бони @victoriabonya

Однако, Боня опровергает эти предположения, рассказывая, что поначалу они с Алексом делили расходы поровну, включая аренду квартиры и роды в госпитале. Алекс со временем взял на себя оплату аренды, но подарков Виктории почти не делал.

После разрыва он не только переложил все заботы о дочери на Викторию, но и забрал обратно дорогие подарки, включая машину. Боня признается, что Алекс не оплачивает ни переезды, ни другие расходы, связанные с дочерью, даже не оплачивает такси, когда Анджелина ездит кататься на лошадях. Виктория не осуждает Алекса за его поведение, но подчеркивает, что сама бы так не поступила на его месте.